Состоялся круглый стол "Поиск мира на Донбассе"

21 октября в Москве, в конференц-зале отеля «Националь» по инициативе сопредседателей Комитета 2017 Виталия Захарченко (Украина), Михаила Зернова (Россия) и Ольги Зиновьевой (Германия) прошло 2-е заседание Круглого стола «Поиск мира на Донбассе». Об этом сообщает инициатор создания платформы «Слово Народа»Виталий Захарченко на своей странице в Фейсбук

В дискуссии приняли участие члены Трехсторонней Чрезвычайной Комиссии по урегулированию российско-украинского кризиса (ТЧК) из России, Украины, ДНР и Германии. Изначально мероприятие планировалось провести в Донецке, но руководство ДНР не дало разрешение на проведение миротворческого мероприятия.

Виталий Захарченко в очередной раз отметил бесперспективность нынешних форматов урегулирования взаимоотношений участников конфликта на Юго-Востоке Украины и призвал всех заинтересованных в мире искать новые подходы в урегулировании конфликта в Донбассе. Как один из шагов в этом направлении было принято решение о создании на базе общественного союза «Мы народ Украины» мощного политического блока, объединяющего сотни общественных организаций и политических партий Украины, с которыми поддерживает отношения международное общественное движение «Комитет 2017» www.com2017.com и общественный союз «Мы народ Украины» под руководством Наталии Миролюб.

Предполагается, в частности, усилить будущий блок организациями ветеранов правоохранительных органов и спецслужб. Благотворительный фонд «Юго-Восток» Виталия Захарченко под руководством Валерия Лоскутова, выступившего на заседании, планирует расширить свою деятельность на территории Украины и Донбасса, подключив предпринимателей России, Украины, ДНР в миротворческий процесс.

Генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин отметил необходимость подготовить обращение общественности президентам России, Украины, главам ДНР и ЛНР с призывом к миру и конструктивному диалогу, а также необходимости привлечения общественности в переговорный процесс.

Однако общественные инициативы порой встречают противодействие с самых неожиданных сторон. Так, выступающие представители ДНР также отметили, что руководство республики, к сожалению, продолжает блокировать процесс регистрации общественных организаций и политических партий, лишая жителей Донбасса конституционных прав на их создание.

Большой интерес вызвало выступление представителя «Зиновьев Центра» Романа Руколеева, который предложил провести общероссийский, а позднее Международный он-лайн форум по теме «Место России, Украины, ЛНР и ДНР в формирующемся посткапиталлистическом мире» для дискуссии, в которую будут приглашены эксперты ключевых интеллектуальных клубов (Зиновьвский клуб, Изборгский клуб, Сретенский клуб, Столыпинский клуб, Византийский клуб) и других независимых центров мысли.

В ходе такой дискуссии будет определена картина настоящего мира и образ того, в каком направлении он трансформируется, определены основные вызовы и угрозы, факторы мировых процессов и место России, Украины, ДНР и ЛНР в этих процессах. После такого экспертного обсуждения, материалы будут выложены на портал www.slovonaroda.com с целью запуска широкой общественной дискуссии, по итогам которой предлагается сформировать Концепцию устойчивого развития ЛНР и ДНР. На следующем этапе развития которой предлагается сформировать на портале «Платформу народного большинства», на база которой собранные эксперты начнут разработку Программы экономического развития региона.

Участники Круглого стола особо подчеркнули необходимость дальнейшего формирования рабочих групп ТЧК, особенно экспертов по межконфессиональным отношениям и социальным вопросам из ДНР и ЛНР. Информация о направлении деятельности рабочих групп на сайте Комитета 2017 и информационном портале www.slovonaroda.com .Организаторы ждут предложений на электронный адрес info@com2017.com