На Кипре вводят комендантский час из-за коронавируса

Министр здравоохранения Кипра Костас Иоанну заявил, что в округах Лимассол и Пафос с 23 октября вводится комендантский час. Такое решение было принято в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции.



Об этом сообщает Cyprus Mail.



По словам Иоанну, комендантский час в округах будет введен до 9 ноября.



"Передвижения граждан запрещено с 23:00 до 5:00, за исключением поездок по неотложным медицинским причинам, в аптеку или больницу и обратно, или в служебных целях при предъявлении соответствующей справки или доказательств", - сказал министр.



Он также добавил, что использование масок будет обязательным на всей территории, в том числе на открытых площадках.

