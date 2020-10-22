Украина не получит вакцину от COVID-19 раньше 2021 года - Степанов

Украина не получит вакцину от COVID-19 раньше 2021 года, ведь в мире до сих пор нет ни одной вакцины, в лучшем случае она появится в декабре. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, передает корреспондент УНН.



"В мире вакцины на сегодняшний день не существует. Все компании проводят испытания, находятся на третьей стадии клинических испытаний, и весь мир в ожидании, какая компания первой закончит соответствующий процесс испытания, прохождение 3-й стадии", - заявил Степанов.



По его словам, со всеми ведущими компаниями, занимающимися разработкой вакцины, Украина ведет соответствующие переговоры о закупке вакцины после того, как она будет изготовлена.



Министр напомнил также, что Украиной были сделаны серьезные шаги по присоединению к глобальной инициативе COVAX о доступе к вакцине. Согласно заявке, Украина будет обеспечена в объеме 20% от общей численности населения, около 8 млн доз.



"Мировые производители говорят, что зарегистрируют ее (вакцину - ред.) в декабре. Если зарегистрируют, тогда мы сможем говорить, когда и как это будет. Но понятно, что это будет в 2021 году, раньше не будет", - сказал министр.

