В Крыму ответили на требования Киева остановить археологические раскопки

Украина не вправе требовать остановить археологические раскопки в Крыму, подобные заявления украинской стороны останутся без рассмотрения, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.



Ранее МИД Украины выразил Российской Федерации протест в связи с проведением археологических раскопок в рамках проекта "Крымская война" на территории Альминской долины в Бахчисарайском районе Крыма и в Севастополе, ссылаясь на "грубое нарушение норм международного права и законодательства Украины". Украинская сторона потребовала прекратить археологические раскопки. Заявление опубликовано на официальном сайте дипведомства.



"Украина не вправе требовать что-либо от Крыма, так как это законная территория Российской Федерации. Все их подобные заявления останутся без рассмотрения. Диктат со стороны Украины не уместен. Эти раскопки направлены на сохранение культурного наследия", - сказал РИА Новости Гемпель.



По его словам, раскопки будут продолжаться до своего логического завершения.

Французские археологи совместно с российскими коллегами начали раскопки в Крыму на местах сражений времен Крымской войны 1853-1856 годов. Работа проводится в рамках историко-археологического проекта "Крым-Севастополь 2020".



Крымская война 1853-1856 годов, или Восточная война – война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства с другой. Боевые действия наибольшего напряжения достигли в Крыму.

