ЕС сократил до девяти список стран для открытия внешних границ

Евросоюз намерен исключить Канаду, Грузию и Тунис из списка иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы. При этом в список добавлен Сингапур. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.



Таким образом, как поясняется в документе Совета, в перечень в настоящее время входят девять стран: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай. Однако с последней страной границы фактически не открыты, так как должен действовать "принцип взаимности", то есть Китай тоже должен открыться для ЕС.



Ранее Совет ЕС разъяснил, что критерии для определения третьих стран, в отношении которых должны быть отменены нынешние ограничения на поездки, включают, в частности, оценку эпидемиологической ситуации, национальных мер по борьбе с распространением коронавируса, кроме того, "принимаются во внимание экономические и социальные соображения".

