Украина намерена доказать, что самолет МАУ в Иране сбили умышленно

С родственниками украинцев, погибших при крушении самолёта МАУ в Иране, провели скайп-колл по итогам переговоров МИД Украины и Ирана. С родственниками общался замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.



Об этом "Стране" сообщила вдова командира экипажа самолета МАУ Екатерина Гапоненко.



"Скайп-конференция началась в 9 утра и продлилась всего 22 минуты. Что меня порадовало - нам сказали, что в рамках уголовного производства украинская сторона должна доказать, что самолёт сбили умышленно. Главный следователь на этом акцентировала внимание. Они настаивают на том, что это вина Ирана. И в целом ходом переговоров довольны", - рассказывает Екатерина.



По её словам, родственников погибших на скайп-конференции просили хранить молчание и не говорить о ходе переговоров со СМИ.



"Тем не менее, никаких документов в ходе визита наша делегация не подписала, о компенсациях все ещё на переговорах речи не идёт. Даже не звучала фраза о том, что компенсации будут в одинаковых размерах. Никто из потерпевших не задавал вопросов, кроме меня. Я спросила, сможем ли мы как родственники погибших поехать в Иран на третий этап переговоров в конце ноября - начале декабря. Енин ответил, что это не предусмотрено. Хотя я бы хотела поехать, чтобы отстоять то, что это было умышленное убийство, чтобы это не повесили на одного оператора, который якобы ошибся", - рассказала Екатерина Гапоненко.

