Установлены причины авиакатастрофы АН-26

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 установила причины аварии. Об этом в четверг, 22 октября, в интервью РБК-Украина сказал председатель комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.



Он отметил, что комиссия одобрила предварительный отчет о результатах расследования и он будет обнародован на заседании Кабинета министров Украины 28 октября.



Уруский назвал основные причины катастрофы, которые смогла установить комиссия.



"Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил в бригаду, где произошла эта трагедия", - сообщил вице-премьер-министр.



Так, по словам министра, среди ряда причин, как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").



Уруский отметил, что эта техническая неисправность привела к нештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль.



"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого - последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", - констатировал он.



Напомним, вечером, 25 сентября вблизи города Чугуев в 2 км от военного аэродрома потерпел крушение учебный самолет АН-26 для первичной подготовки штурманов. Это один из около 20 самолетов такого класса, который состоит на вооружении ВВС Украины - самолету было 43 года.



На борту находилось 27 человек, из них - 20 курсантов (3-4 курсы) и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба. На месте погибли 25 человек. Двое были доставлены в больницу, но в субботу утром один из них скончался от полученных травм.

