Стала известна дата выхода нового сольного альбома Пола Маккартни

Бывший участник британской рок-группы The Beatles Пол Маккартни выпустит новый сольный альбом под названием McCartney III 11 декабря. Об этом певец сообщил в среду, 21 октября, на своей странице в Twitter.



"McCartney III. Новый альбом выйдет 11 декабря", - анонсировал музыкант.



Напомним, это будет 18-й сольный альбом Маккартни - своего рода продолжение McCartney (1970) и McCartney II (1980). Предыдущий же, 17-й, альбом Egypt Station певец выпустил в 2018 году.





