Благотворное действие сои на мозг связали с бактериями микрофлоры

Благотворное действие сои на мозг пожилых японцев может быть связано с тем, что она стимулирует рост определенных бактерий микрофлоры. Продукты жизнедеятельности этих бактерий замедляют накопление "белкового мусора" в клетках мозга. Результаты исследования опубликовал научный журнал Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions.



"Если в белом веществе мозга появляются повреждения, это повышает вероятность деменции и преждевременной смерти от всех причин. Мы выяснили, что у людей, микрофлора которых не вырабатывала эквола – продукта метаболизма сои – таких повреждений было на 50% больше", – рассказал один из авторов работы, доцент Питтсбургского университета (США) Акира Секикава.



Ученые предполагают, что главным признаком и возможной причиной болезни Альцгеймера служит накопление внутри клеток мозга патогенного белка бета-амилоида. Он представляет собой обрывки белка APP, который играет важную роль в формировании связей между нейронами.



По неизвестным причинам в организме некоторых людей переработка старых молекул АРР нарушается. В результате в клетках и тканях мозга накапливаются "обрезки" этого белка, из которых образуются токсичные саморазмножающиеся клубки. Они постепенно убивают нейроны, в результате чего развивается деменция и пациент может погибнуть.



Относительно недавно ученые заметили, что пожилые японцы, которые едят много сои, относительно редко страдают от болезни Альцгеймера и других форм старческого слабоумия. Ученые не знали точных причин этого явления.

Соя против слабоумия



Секикава и его коллеги нашли этому факту возможное объяснение. Для этого они изучили состояние здоровья и условия жизни 90 японцев возрастом от 75 до 89 лет, которые, несмотря на это, находятся в ясном уме и памяти. Их мозг ученые просветили с помощью позитронно-эмиссионного томографа, собрали образцы крови и микрофлоры, а также проанализировали, чем они питались.



Результаты анализа показали любопытную закономерность. У пожилых японцев, которые ели много продуктов на основе сои, бляшек бета-амилоида и других повреждений нервной ткани действительно было гораздо меньше. Однако это было так далеко не всегда.



Последующее изучение собранных данных показало, что подобные различия в действии сои на мозг были связаны с тем, что она влияла на него не напрямую, а через определенных микробов микрофлоры. Эти бактерии захватывают определенные типы летучих молекул, которые вырабатывают клетки сои, и превращают их в другое вещество – эквол, один из аналогов эстрогена.



Чем больше эквола было в крови пожилых японцев, тем меньше у них находили бляшек бета-амилоида и других признаков болезни Альцгеймера. Ученые предполагают, что это соединение замедляет старение нейронов и заставляет их активнее избавляться от "белкового мусора".



Авторы статьи подчеркивают, что их исследование носит статистический характер и пока нельзя говорить о том, что соя или эквол обязательно помогут всем людям на Земле отдалить наступление старческого слабоумия. Для ответа на этот вопрос ученые в ближайшее время планируют начать клинические испытания эффекта эквола на добровольцах, которые покажут, можно ли эти выводы распространить с японцев на другие народы.



