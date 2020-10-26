Сагу "Форсаж" завершат как "Гарри Поттера"

Студия Universal Pictures планирует завершить сагу "Форсаж" двумя финальными фильмами, как делали создатели с "Гарри Поттером" и "Сумерками", сообщает Deadline.



Две финальные части, вероятно, также будет снимать режиссер Джастин Лин, который сейчас заканчивает работу над девятой частью боевика. Переговоры об этом, якобы, уже идут.



О сюжете будущих фильмов практически ничего неизвестно. Ожидается, что в них действие сфокусируется на "ветеране" франшизы - Доминике Торетто, которого вот уже почти 20 лет играет Вин Дизель.



Вместе с ним также снимется Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Кристофер Брайан Бриджес, Джордана Брюстер и другие.



"Форсаж-9" планируется у выходу 28 мая 2021 года.





