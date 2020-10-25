Фьюри анонсировал свой бой в декабре

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри объявил дату своего следующего поединка.



По словам "цыганского короля" он вернется в ринг уже 5 декабря. Бой состоится в Лондоне (Великобритания).



"Большое объявление. "Цыганский король" возвращается в Великобританию. 5 декабря, Лондон, оппонент уточняется.



Не могу дождаться, чтобы вернуться в ринг и вернуться к тому, что у меня получается лучше всего", - написал Фьюри в Twitter.

