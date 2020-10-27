Средиземноморской диете под силу вернуть овуляцию

Сиднейский университет установил: определенная диета способна улучшить состояние при синдроме поликистозных яичников. Речь идет о Средиземноморской диете. Ее положительный эффект доказали эксперименты с грызунами. Так, мыши с индуцированным синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), которые ели определенный по составу углеводов, жиров и белков рацион, смогли снова овулировать.



СПКЯ - это эндокринное заболевание, которым страдают более 10% женщин во всем мире, с симптомами, включающими нерегулярные или отсутствующие менструальные циклы, увеличение веса и высокий уровень андрогенов (мужских половых гормонов). Данное отклонение часто связывается с неспособностью зачать ребенка.



Оказалось, соотношение низкого уровня белка, средних концентраций углеводов и жиров полностью меняет ситуацию при синдроме. Именно такой состав питательных веществ в Средиземноморской диете. По мнению ученых, диета способна восстановить овуляцию у женщин.

