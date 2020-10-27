Ратаковски объявила о беременности

Американская супермодель, актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски объявила о своей первой беременности. Знаменитость в своем Instagram поделилась откровенным видео. Она снялась обнаженной, продемонстрировав живот.



Звезда стала героиней короткометражки режиссера Лены Данэм, в которой рассказала, как изменилось ее тело, и о том, что она чувствует, будучи беременной.



При этом Эмили заявила, что не будет раскрывать пол ребенка.



"Мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам сообщит нам об этом", - заявила Ратаковски, тем самым подчеркнув, что ей импонирует идея не навязать ребенку гендерных стереотипов.

Instagram/emrata





Отец ребенка – продюсер, бизнесмен Себастьян Бир-Макклард.



"Меня возмущает, что ДНК всей его семьи находится внутри меня, но моя ДНК не находится внутри него. "Это просто кажется несправедливым", - говорю я, и мы оба смеемся", - пошутила Эмили.



Ее фотоколлаж в Instagram получил почти 1,4 миллиона лайков, а видео, где она позирует беременной, просмотрели в общей сложности 16 миллионов раз.

