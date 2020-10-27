Бандажи и ортезы для спины

Согласно статистике, примерно 80% населения активного возраста (20-50 лет) хотя бы раз в жизни страдали от болей в спине. 20% из них испытывают хронические боли на протяжении трех месяцев и более. Поскольку пояснично-крестцовый отдел позвоночника подвергается наибольшим нагрузкам, чаще всего боль локализуется именно в нём.

Корсет для спины является одним из наиболее эффективных средств для лечения спинной боли. Чтобы медицинские учреждения могли обеспечить лучшее лечение для своих пациентов, компания “Волсмарт” объявляет о расширении ассортимента данной группы товаров и приглашает к сотрудничеству оптовых покупателей. Рассказываем об особенностях и разновидностях ортопедических приспособлений для спины.

Особенности корсетов

Здоровье позвоночника напрямую влияет на состояние всего организма. Чтобы улучшить общее состояние и не допустить осложнений, врачи назначают бандаж для спины — специальное приспособление для защиты спины, профилактики травм и облегчения состояния при хронических заболеваниях.

Положительные свойства:

коррекция осанки;

защита позвоночника при высокой нагрузке;

более быстрое восстановление после травм и оперативного вмешательства;

поддержка внутренних органов после хирургического лечения;

возможность лечения хронических заболеваний костей и суставов, включая остеопороз, остеохондроз, сколиоз;

нормализация кровообращения и насыщение тканей кислородом;

согревающее и массажное воздействие;

максимальный уровень удобства при использовании;

приспособление незаметно под одеждой.

Разновидности бандажей

Компания “Волсмарт” предлагает приобрести оптом следующие виды бандажей:

Профилактические. Это пояс для спины, который следует носить с целью профилактики травматизма, а также для облегчения состояния при острых и хронических заболеваниях различной природы, таких как остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков, радикулит и т. д. Изделия обеспечивают правильное положение тела и снижают нагрузку на позвоночник и спину. Такой бандаж можно носить при интенсивных нагрузках, сидячей работе и при выполнении силовых упражнений в спортзале. Некоторые модели обеспечивают согревающий и массажный эффект.

Лечебные. У моделей данного типа более жесткая конструкция. Они применяются в лечении более серьезных состояний. Бывают двух типов:

Полужесткие — снимают болевой синдром, спазмы мышц и сосудов, устраняют излишнее напряжение в зоне повреждения, а также улучшают общее состояние при обострении осложнении при межпозвоночных грыжах и радикулите. Конструкция оснащается дополнительными ребрами жесткости для лучшей фиксации спины и позвоночника. Рекомендуется в реабилитационный период после травм и операций, а также для силовых занятий спортом на профессиональном уровне.



Жесткие — предназначены для максимального обездвиживания и поддержки повреждённой части спины и позвоночника для минимизации риска серьезных осложнений. Назначается при тяжёлых деформационных изменениях позвоночника, позвоночных грыжах, а также при серьезных травмах спины и позвоночника.

Перед покупкой полужестких и жестких моделей необходима консультация травматолога, хирурга, ортопеда или вертебролога, поскольку самолечение чревато возможными осложнениями.

По типу конструкции корректор осанки может быть следующих видов:

Реклинатор — рекомендуется при заболеваниях верхнего отдела позвоночника. Прикрепляется к плечам и распрямляет их, что является профилактикой сутулости.

Грудной корректор — рекомендуется для исправления нарушений грудного отдела позвоночника. Обычно оснащаются пластиковыми либо металлическими ребрами жесткости.

Грудопоясничный корректор — фиксирует грудной и поясничный отделы при кифозе, лордозе и других хронических заболеваниях. Также может оснащаться ребрами жесткости из металла или пластика.

Пояс ортопедический — широкая повязка из эластичной ткани при хронических состояниях поясницы различного происхождения, включая радикулит, грыжи межпозвоночных диски, невралгии и т. д.

Выбирая бандаж для защиты спины, необходимо в первую очередь проконсультироваться с ортопедом, травматологом, ортопедом либо вертебрологом. Поскольку такая возможность доступна не каждому пациенту, компания “Волсмарт” проводит обучающие семинары с выездом на место для оптовых покупателей. Таким образом ваши специалисты смогут предоставить клиенту всю необходимую информацию и подобрать лучшее решение.

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