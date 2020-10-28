Джаред Лето вернется к роли Джокера

Исполнивший роль Джокера в «Отряде самоубийц» 2016 года Джаред Лето сыграет этого знаменитого персонажа в новой версии «Лиги справедливости» Зака ​​Снайдера, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.



Других подробностей об участии Лето в досъемках проекта издание не приводит. The Hollywood Reporter пишет, что в них также задействованы Бен Аффлек, Рэй Фишер и Эмбер Херд.



По информации собеседников, в титрах режиссерской версии не появятся имена Джона Берга и Джеффа Джонса, которые продюсировали первый фильм.



«Лига справедливости» Зака Снайдера выйдет на HBO Max в 2021 году. Режиссерская версия будет состоять из четырех частей и должна существенно отличаться от кинотеатральной.



Зак Снайдер покинул пост режиссера «Лиги справедливости» 2017 года после самоубийства дочери. Для съемок дополнительных сцен DC Entertainment привлекла Джосса Уидона, работавшего над «Мстителями» и «Светлячком». Картина получила неоднозначные отзывы кинокритиков, а поклонники потребовали выпуска оригинальной версии Зака Снайдера.





