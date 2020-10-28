Зеленый чай и кофе могут спасти жизнь диабетикам

Активное потребление зеленого чая и кофе в ежедневном режиме, передает РИА "Новости" со ссылкой на ученых Университета Кюсю, способно снизить риск смерти на 63% у пациентов с диабетом 2-го типа. Ученые проверяли эффект, производимый напитками, по отдельности и вместе.



Их интересовали факты смерти от любой причины и образ жизни 4923 человек (диагноз "диабет 2-го типа" был поставлен минимум 5 лет назад). Учитывались регулярные физические упражнения, курение, употребление алкоголя, количество часов сна, потребление чая и кофе. Оказалось, 607 участников не пили зеленый чай совсем, 1143 выпивали по одной чашке в день, 1384 - по две-три чашки и 1784 - по четыре и больше. 994 участников не пили кофе, 1306 выпивали менее одной чашки в день, 963 - чашку каждый день, а 1660 - две и более чашки.



За пять лет наблюдений скончались 309 человек, в основном от рака и сердечно-сосудистых заболеваний (114 и 76 человек соответственно). И самые низкие показатели смертности отмечались среди активных потребителей зеленого чая и кофе. Так, ежедневное употребление четырех и более чашек зеленого чая, плюс двух и более чашек кофе снижало риск смерти на 63%.



Эффект связывают с уникальным составом зеленого чая и кофе. Известно: зеленый чай содержит несколько антиоксидантных и противовоспалительных соединений, включая фенолы, теанин и кофеин. Кофе также содержит множество активных соединений, включая фенолы. К тому же, кофеин положительно влияет на выработку инсулина и повышает чувствительность к нему.

