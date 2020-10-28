Заработок на ставках с помощью букмекерских вилок

Существует ли стратегия ставок, которая на 100% эффективна и может принести ощутимую прибыль при довольно низких рисках потери денег? Такая игровая система, безусловно, существует, и мы обсудим ее в этой статье.

Вилки в ставках на спорт

В настоящее время многие стратегии ставок убыточны, за исключением вилок. Они уже много лет приносят стабильный доход игрокам, использующим эту стратегию.

Букмекерские вилки - это ситуация, которая возникает из-за разницы коэффициентов в нескольких букмекерских конторах. Вы делаете ставки на противоположные исходы события от разных букмекеров и получаете прибыль независимо от конечного результата.

Их существует два типа: прематч и лайв. Прематч вилки появляются из-за разницы в котировках незадолго до начала события. А вот лайв вилки доступны только в событиях, проходящих в режиме реального времени.

Другие различия между прематч и лайв вилками

Что касается предматч вилок, то они больше подходят для новичков, потому что существуют достаточно долго, и у вас будет время сделать все необходимые ставки. Из минусов - более низкий процент дохода и медленная оборачиваемость банкролла.

Если говорить про лайв вилки, они приносят более высокий доход, и их всегда много. Поэтому у беттера всегда будет хороший выбор для ставок. К преимуществам можно отнести быструю оборачиваемость банкролла, чего нельзя сказать о прематч вилках.

Среди недостатков Live - быстрая смена коэффициентов на исходе, поэтому иногда вы не сможете вовремя сделать необходимые ставки. Однако опытные вилочники легко справятся с этой ситуацией.

Ниже представлен наглядный пример использования этой стратегии, чтобы вы могли убедиться в ее эффективности.

Пример ставок на вилки

Давайте возьмем матч Премьер-лиги между Вест Хэмом и Манчестер Сити и предположим, что два букмекера (B1 и B2) предлагают следующие коэффициенты на общее количество забитых голов:

В1: ТМ (2,5) - 1,85, ТБ (2,5) - 2,10

B2: ТМ (2,5) - 2,13, ТБ (2,5) - 1,78

Совершенно очевидно, что TO 2,5 для B1 и TU 2,5 для B2 представляют собой вилку, поскольку шансы на оба исхода выше 2,0. Если игрок сделает ставку на эти два исхода одновременно, он получит прибыль независимо от конечного результата. Например, в случае размещения 200 долларов на каждый из исходов мы получим:

200 * 2,10 = 420 долларов; 200 * 2,13 = 426 доллара. Таким образом, мы получаем минимум 20 долларов прибыли на ставку, и это довольно хороший результат.

Сканеры вилок

Какой бы тип вилок вы ни выбрали, вам понадобится такой помощник, как качественный сканер вилок, который автоматизирует процесс вашей работы, а также сэкономит вам много времени, которое вы могли бы потратить на поиск вилок самостоятельно.





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2. Высокая скорость сканирования.

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5. Широкий выбор тарифов (можно приобрести подписку даже на день).

6. Неограниченное количество фильтров с уникальными настройками выдачи под ваши параметры.

Стоит отдельно выделить вышеупомянутое расширение для браузера Arb Helper, которое позволяет в один клик переходить со сканера на событие или даже на купон для ставок. Это действительно полезная функция, особенно для тех, кто работает с live вилками.

Подытожим

В настоящее время вилки действительно являются одной из немногих эффективных стратегий ставок, которые можно использовать для получения гарантированного и, что самое главное, ощутимого дохода!