Минздрав разработал четыре плана действий по COVID-19

В Минздраве разработали планы действий на четыре сценария распространения COVID-19 в Украине. Худший из них предполагает более 20 тысяч больных в сутки. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 23 октября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он рассказал, что в МОЗ разработали разные сценарии развития событий - в том числе, и сценарии резкого роста количества больных, и реагирования медицинской системы.



"Когда мы говорим о реагировании системы здравоохранения, мы четко осознаем, что количество коек, которое мы можем отвести под лечение больных COVID-19, ограничено 52 тысячами. Потому что у нас другие болезни не делали каникул", - сказал Степанов.



Он пояснил, что способность медицинской системы оказывать помощь оценивается, исходя из количества заболевших за сутки, из которых вычитается количество (процент) тех, кого могут госпитализировать.



Степанов также рассказал о четырех "уровня" распространения болезни.



Первый уровень - тот, на котором Украина находится сейчас, до восьми тысяч больных в сутки. На этом уровне власти наращивают количество коек в больницах и способность медицинской системы лечить больных.



Второй уровень - когда суточный прирост больных возрастет до 10 тысяч человек. Тогда Минздрав планирует ввести практически все 52 тысячи коек и может начать в некоторых регионах разворачивать мобильные госпитали.



Третий уровень - до 15-ти тысяч новых больных в сутки. На нем МОЗ будет вынужден "ввести практически полный перечень ограничений, который предусматривает красная зона, по всей стране".



В таком случае не исключено развертывание мобильных госпиталей, полная мобилизация врачей и медицинских работников, включая даже интернов.



Четвертый уровень - когда количество больных может дойти до 20 тысяч в сутки, а заполненность "коечного фонда" может составить до 100%.



По словам Степанова, в таком случае МОЗ будет вынуждено "вводить так называемые протоколы выбора", когда врач определяет, кого из больны спасать.



При этом глава Минздрава подчеркнул, что количество медработников ограничено, их нельзя "импортировать" откуда-то в критической ситуации.

