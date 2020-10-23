Туск призвал украинцев к единству накануне местных выборов в Украине

Внутренние конфликты являются наибольшим подарком для третьих сторон, а враги Украины только ждут любого повода, чтобы сломать солидарность между Брюсселем и Киевом, заявил президент Европейской народной партии, президент Европейского Совета в 2014-2019 гг Дональд Туск.



"Как я сказал в Верховной Раде 19 ноября 2019 года, как раз перед вашими выборами, не слишком спорьте во время избирательной кампании. Ваша история, как и история моего народа, подтверждает, что внутренние конфликты в наших странах являются наибольшим подарком для третьих сторон, и вы знаете, кого я имею ввиду. Так что помните, что ваши враги только ждут любого повода, чтобы сломать солидарность между Брюсселем и Киевом. Резкий конфликт между вами именно и будет таким поводом", - сказал он в видеообращении в ходе Специального Киевского форума по безопасности в пятницу.



Туск подчеркнул, что то, чего достигла Украина на сегодня, является общим и невероятным результатом всех украинских политических лидеров, правительств и гражданского общества с 2014 года, и призвал не соревноваться между собой, кто достиг больших результатов.



"Сегодня я хочу также подчеркнуть важность единства украинцев перед самым важным вызовом - российской агрессией в вопросах европейской перспективы, внутренних реформ и пандемии. Когда речь идет об этих вопросах, между вами не может быть места для конфликтов и атак друг на друга, чтобы ни у кого не было соблазна использовать государство и его институты против внутренних конкурентов... Если вы не уважаете друг друга, уделяете больше своего времени и сил междоусобицам, станете легкой мишенью, как для Кремля, так и для коронавируса", - добавил он.



Президент Европейской Народной Партии указал на необходимость проведения в Украине судебной реформы и борьбы с коррупцией.



"Поздравляю вас с прогрессом в реформе вашего государства, и в то же время, хотел бы призвать даже к большим усилиям. Особенное ударение следует сделать на судебной реформе, в частности на формировании Высшего совета правосудия и на независимом наборе добродетельных судей, а также на борьбе с коррупцией, корыстными интересами, то есть на деолигархизацию. Призываю украинскую власть не упустить этот уникальный шанс и воплотить в жизнь справедливые ожидания Украины на европейском пути", - отметил Туск.

