В Украине уменьшилась загруженность COVID-коек

В Украине по состоянию на пятницу, 23 октября, уменьшилась загруженность больничных коек для пациентов с коронавирусом. По последним данным, в стране заняты 61,9% кроватей. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.



Отметим, вчера в Украине были загружены 66,2% больничных кроватей. При этом более чем на 70% больницы были загружены сразу в девяти регионах.



Так, более 70% больничных коек заняты в Одесской (85%), Полтавской (75,7%), Запорожской (75%), Донецкой (74,3%) и Луганской (74%), областях. При этом менее 50% мест заняты лишь в больницах Херсонской области (47,2%).



Всего в Украине введено 37 268 больничных кроватей для лечения коронавируса.

