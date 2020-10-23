Мама Юлии Тимошенко заразилась коронавирусом. Болезнь протекает очень тяжело

Мама Юлии Тимошенко заразилась коронавирусом. Болезнь протекает очень тяжело

После того, как лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко переболела коронавирусом, стало известно, что и ее мама Людмила Телегина так же оказалась инфицированной.

Причем заболевание протекает с осложнениями. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

"Мама Юлии Тимошенко заболела, она заразилась Covid-19. Болезнь у нее протекает очень тяжело", - сообщил источник.

Стоит отметить, что Людмила Телегина находится в очень преклонном возрасте, ей 83 года.

Напомним, что в конце августа стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Она прошла курс лечения и 25 сентября впервые появилась на публике после болезни.