Мама Юлии Тимошенко заразилась коронавирусом. Болезнь протекает очень тяжело

После того, как лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко переболела коронавирусом, стало известно, что и ее мама Людмила Телегина так же оказалась инфицированной.



Причем заболевание протекает с осложнениями. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.



"Мама Юлии Тимошенко заболела, она заразилась Covid-19. Болезнь у нее протекает очень тяжело", - сообщил источник.



Стоит отметить, что Людмила Телегина находится в очень преклонном возрасте, ей 83 года.



Напомним, что в конце августа стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Она прошла курс лечения и 25 сентября впервые появилась на публике после болезни.

