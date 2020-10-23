Суд отклонил иск к Зеленскому по поводу всеукраинского опроса

Окружной административный суд города Киева рассмотрел иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно незаконности проведения всеукраинского опроса в день выборов. Иск отклонили. Об этом сообщает пресс-служба суда. В решении суда говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие нарушения прав лица на момент обращения в суд. Объявление государственного чиновника о предстоящем действии не может нарушать права гражданина на момент его обращения в суд.



"Исходя из пределов заявленных требований и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении", - говорится в заявлении.



Напомним, иск подал житель Ивано-Франковской области. Он просил признать противоправным объявление опроса 25 октября.



Как известно, президент решил провести в день выборов 25 октября всеукраинский опрос на избирательных участках.

