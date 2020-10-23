Тим Бертон собирается снять новый сериал о семейке Аддамс

Известный режиссер Тим Бертон может снять новый сериал «Семейка Аддамс».



Отмечается, что он начал вести переговоры со студией MGM TV. Если они увенчаются успехом, то Тим Бертон не только выступит продюсером, но и поставит все серии.



Сценаристами и шоураннерами могут стать Альфред Гоф и Майлз Миллар, работавшие над «Смертельным оружием 4».



Предполагается, что действие нового сериала будет происходить в наше время, а главной героиней станет Уэнздэй Аддамс.



Помимо переговоров о посте режиссёра несколько компаний также борются за права на демонстрацию. Главным претендентом является стриминговый сервис Netflix.

