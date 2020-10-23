Греция вводит комендантский час

Греческие власти вводят в стране комендантский час из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис во время общенационального телеобращения, сообщило в пятницу, 23 октября, информагентство Anadolu.



Комендантский час начнется с воскресенья, 25 октября и будет действовать с 00:30 до 05:00 в областях с красным и оранжевым уровнями эпидемической угрозы.



Мицотакис назвал эту меру вакциной до вакцинации и отметил, что ношение лицевой маски является обязательным во всех закрытых общественных местах Греции.



"Отныне маска необходима для входа в кафе или ресторан. Маску можно будет снять только после того, как мы сядем", - сказал он.



За минувшие сутки в Греции наблюдался очередной рост числа инфицированных - 882 новых случая. Общее количество инфицированных достигло 28 216, умерло 549 человек.

