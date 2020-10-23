Укроборонпром разделят на холдинговые компании

В Кабмине рассказали, как планируют реформировать Укроборонпром: более 60 предприятий из 137 будут корпоратизированы. Об этом в пятницу, 23 октября сказал на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, сообщает Укринформ.



"Свыше 60 предприятий составят будущее лицо оборонно-промышленного комплекса Украины, все они будут корпоратизированы. Преобразованы из государственных и казенных предприятий в частные и акционерные общества", - сказал он.



После этого планируется создать девять холдинговых компаний по направлениям: бронетанковая техника, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы, авиаремонтные системы. Эти шесть холдинговых компаний войдут в состав государственной холдинговой компании с предварительным названием Оборонительные системы Украины.



Три другие холдинговые компании - Антонов, авиадвигателестроение и ракетно-технический центр Южный - войдут в состав второй государственной холдинговой компании Аэрокосмические системы Украины.



По словам Уруского, таким образом в результате будут созданы две государственные холдинговые компании - одна в составе шести, другая - трех холдинговых компаний. В них будет внедрена корпоративная система управления. То есть и в одной, и в другой холдинговой компаниях будет независимый наблюдательный совет.



"Сто процентов акций пока останутся в государстве, управлять этими акциями будут государственные холдинговые кампании", - уточнил вице-премьер.



Он также сообщил, что 21 предприятие, которое входило в систему Укроборонпрома, сейчас находится на оккупированной территории. "Но они находятся в поле нашего внимания, и после освобождения территорий будем решать вопрос, что с ними делать", - сказал Уруский.



По его словам, 19 убыточных предприятий будут переданы в Фонд государственного имущества.



Уруский также рассказал о предприятиях, которые не имеют заказов, но имеют серьезные активы. По его словам, такие предприятия нужно продать, а деньги направить в оборонный фонд.

