Европейские медики оценивают ситуацию с COVID-19 как крайне тревожную

Уровень заболеваемости коронавирусом COVID-19 в 23 странах ЕС, а также в Великобритании представляет собой предмет для "серьезного беспокойства", говорится в заявлении директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреи Аммон.



"Продолжающийся рост заболеваемости COVID-19... являет собой серьезную угрозу для общественного здравоохранения, причем в большинстве стран (региона - ИФ) наличествует крайне тревожная эпидемиологическая ситуация", - приводят западные СМИ выдержки из ее заявления.



Так, в категорию стран с тревожной обстановкой попали все страны ЕС, кроме Кипра, Эстонии, Финляндии и Греции.



Накануне сообщалось, что во Франции и Испании суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 достиг самых высоких показателей за время пандемии - 41,6 тыс. и почти 21 тыс. случаев соответственно. В пятницу стало известно, что новый рекорд был побит в Польше - 13 тыс. 362 выявленных за сутки случая коронавируса.



Тем временем, премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу объявил, что реальное количество случаев COVID-19 в Испании может превышать 3 млн (между тем, с начала пандемии в Испании выявили около 1,09 млн случаев коронавируса).

