ВС начал выносить решения о компенсациях уволенным во время люстрации

Верховный суд начал выносить решения о компенсациях чиновникам, уволенным во время волны люстрации, с коэффициентом повышения. Таким образом, время вынужденного простоя будет оплачиваться люстрированным чиновникам исходя не из их зарплаты на момент увольнения, а исходя из той сетки зарплат, которая есть в учреждениях и организациях, откуда их увольняли, на момент вынесения решения по делу.

Так, соответствующее решение Верховный суд вынес в отношении Олега Подгайного, который на время увольнения работал в прокуратуре Черниговской области и куда был восстановлен отдельным решением суда. Об этом Стране сообщил сам Олег Подгайный.



По словам Подгайного, Верховный суд признал справедливость использования коэффициента повышения в части денежной компенсации истцу.



Такие решения и ранее выносили "низших" инстанций. Но в случае с Подгайным Офис генпрокурора пытался оспорить эти решения и проиграл в Верховном суде. С момента принятия закона о люстрации оклады отдельных чиновников возросли в несколько раз. В частности, в органах прокуратуры повышение было дважды - в 2015 и в 2017 годах.



Отметим, что за 5 лет вынужденного простоя Генпрокуратура должна выплатить Подгайному почти 2 млн гривен.

