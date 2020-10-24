Стерненко в суде подтвердил, что нож, которым он зарезал Кузнецова, принадлежит ему

Радикал Сергей Стерненко, зарезавший в Одессе человека в 2018 году, на суде подтвердил, что нож, найденный на месте преступления, принадлежал ему. Ранее он утверждал, что он отобрал его в драке у Александра Исайкула и убитого Ивана Кузнецова.



Об этом в пятницу, 23 октября, в Telegram-канале сообщил журналист Юрий Ткачев. Отметим, что сегодня Приморский райсуд Одессы допросил Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.



"Итак, Стерненко в суде подтвердил, что нож, которым он убил человека - его. С ножом этим целая эпопея: сначала Стерненко признавал, что нож его, затем говорил, что он отобрал его у нападавших, теперь вот снова говорит, что нож его. Причем нож реально его. Просто изначально Стерненко двигал телегу, что у нападавших тоже был нож. Но он не подумал, что тогда этот нож должны были найти на месте событий. А его не нашли. Вот и пришлось менять канву истории и говорить, что вот этот-то вот единственный найденный на месте нож и был нож нападавших. А у самого Стерненко ножа не было, и типа он его отобрал в бою", - заявил Ткачев.



По словам журналиста, теперь концепция поменялась - так как под давлением фактов стало известно, что предыдущая версия провалится. Поэтому теперь радикал подтвердил, что у него был нож, а у нападавших не было.



"Убивать его они шли голыми руками - тонкие эстеты, да. С точки зрения УК это не важно. Стерненко мог применить оружие обороняясь даже от безоружных нападающих, если их было несколько. Здесь важнее другое. Понимаете, по УК обвиняемый говорит правду, пока не доказано обратное. Т.е. по умолчанию мы истории Стерненко должны верить. Но теперь доказано (самим же Стерненко!) что он врет. По крайней мере в истории с ножом. Подгоняя историю под наиболее выгодную позицию для своей защиты. Причем меняя показания столько раз, сколько будет нужно. Вопрос: в чем еще в своем рассказе врет Стерненко?" - написал журналист.



Напомним, в 2018 году в Одессе Сергей Стерненко догнал Ивана Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив ножом в сердце. Подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия радикалу вручили только летом 2020 года.

