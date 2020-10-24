Белорусов травят за пикет посольства США против Rand и Беломайдана

Продолжать борьбу, несмотря на травлю, развернутую в грантоедских СМИ, пообещали представители белорусской общины «Сябры Волыни» в специально записанном видеообращении.

В минувшую субботу белорусы Украины пикетировали посольство США в Киеве, требуя прекратить попытки организации Беломайдана. Пикетчики утверждали, что беспорядки в Минске тайно курируются американской НКО Rand Corporation – теневой структурой Госдепа.

После этого в украинских грантоедских СМИ, а также на польском «Белсате» развернулась травля «Сябров Волыни» - они были объявлены «сепаратистами» и «агентами Кремля», а страница одного из организаторов пикета Александра Кононовича с критикой Rand заблокирована в Facebook. Интересно, что «разоблачителем» белорусов выступал глава организации «Спiльна справа» Александр Данилюк, который в 2014 году курировал захват здания Минюста активистами Евромайдана, а накануне начала АТО был в числе советников Минобороны.

«На фоне поддержки официальным Киевом белорусских оппозиционеров пикет сторонников Лукашенко как снег на голову. Отсюда и нервная реакция проамериканских сил, что в Украине, что в Белоруссии. Очень похоже на то, что у ковбоев из Rand Corporation «рыльце более чем» в пушку белорусского кризиса», - отмечает в своем блоге украинский эксперт Дмитрий Марунич.

«Это доказывает, что украинская власть и США работают вместе для того, чтобы развалить Белоруссию, а также всё делают для того, чтобы начать репрессировать живущих здесь белорусов, которые против майдана», - соглашается экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Мы провели пикет у посольства США. И сразу начались проблемы у членов нашей общины – начали блокировать страницы в Facebook – мы связываем это с позицией по корпорации Rand. Корпорация Rand, Госдеп США хотят ввергнуть нашу страну в гражданское противостояние. Мы этого не дадим сделать!

Мы будем бороться и не отступим. Белорусы Украины будут поддерживать свою историческую Родину», – заявили сами представители общины на опубликованном видеообращении.