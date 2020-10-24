Американский генерал заявил, что Украина не готова к НАТО

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Грузия уже сейчас должна присоединиться к НАТО, тогда как Украина к этому еще не готова. Об этом Ходжес заявил в рамках своего участия в Киевском форуме по безопасности-2020.

"Я верю, что Грузия должна стать членом НАТО прямо сейчас. Для Украины это займет немного больше времени", - сказал Ходжес.



В то же время он выразил уверенность, что Украина в конце концов присоединится к Альянсу, "как несколько лет назад об этом говорил президент Буш".



Ходжес добавил, что Украина должна "пройти еще немного пути" и продолжать прилагать усилия, чтобы усилить свою интеграцию с НАТО.

