Почему пицца вызывает зависимость: что рассказали ученые

Те, кто хотя бы раз увидели пиццу, уже больше не смогут удержаться от этого вкусного, ароматного кусочка мягкого и одновременно хрустящего по краям теста с разнообразными начинками. В чем же секрет этого удивительного блюда, от которого просто невозможно отказаться?

Почему пицца способна вызвать зависимость: основные факты, которые доказаны учеными из Университета Мичигана

Ученые из Университета Мичигана смогли разобраться в том, почему же пицца способна вызывать зависимость у людей. Результаты их проведенных исследований были просто удивительными. На самом деле оказывается, что пицца имеет определенные пропорции соли, углеводов и жиров. Именно это сочетание способно активизировать функционирование такой цепи, которая отвечает за получение вознаграждения.

Одним из главных компонентов любой пиццы является молочный белок казеин. Его вырабатывают казеоморфины. Он способен влиять на рецепторы дофамина и тем самым ускоряет процесс синтеза гормональных веществ, которые отвечают за получение удовольствия и вознаграждения.

Более того, не только этим вызвана такая реакция. Еще формируется зависимость на психологическом уровне. Ее запах, цветовая гамма всегда вызывают самые приятные воспоминания. А процесс поедания блюда вызывает ассоциации с ужином вместе с друзьями или семьей.

Таким образом, эксперты сделали заключение о том, что пицца вызывает зависимость у любого человека. Более того, по этим показателя она даже обгоняет другие блюда. Она обошла в рейтинге даже мороженое, шоколад, чипсы, печенье.

А где можно поесть самую вкусную пиццу в Киеве

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