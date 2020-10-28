Никотин - универсальное спасение от целого ряда болезней

Никотин - соединение, содержащееся в табаке и вызывающее привыкание. Ученые призывают пересмотреть к нему отношение, ведь никотин способен помочь при нейродегенеративных недугах, синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), деменции, шизофрении и даже COVID-19, пишет The Daily Mail.



В случае с болезнью Паркинсона никотин активирует клетки, производящие дофамин. Именно из-за проблем с этими клетками развиваются характерные для заболевания симптомы. Есть основания полагать, что у людей, в рационе которых много помидоров, перца и баклажанов, также содержащих никотин, вероятность развития болезни Паркинсона на 30% ниже, чем у остальных. Между тем в Университете Ньюкасла реализуется проект по разработке терапии болезни Паркинсона на основе никотина.



Исследования в США также показали, что никотин связывается с рецепторами, увеличивая количество кальция, поступающего в клетки костей, что уменьшает снижение костной массы, в том числе, характерной для болезни Паркинсона. Тем временем Джеймс Бойд, профессор Университета Вермонта, полагает, что никотин может сыграть роль в лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и синдрома Туретта (вызывает неконтролируемые повторяющиеся тики). Он считает: помимо влияния на дофамин, никотин использует отдельный механизм, который может защищать клетки мозга.



Кстати, ранее заявлялось, что никотин снижает риск инфицирования коронавирусом на 80%, однако в случае заражения инфекция развивается довольно агрессивно. Соединение воздействует на рецепторы, важные для управления иммунной системой. А известно, что при тяжелой форме COVID-19 наблюдается излишне активный иммунный ответ (цитокиновый шторм), грозящий летальным исходом. Исходя из этого, ученые проверяют, может ли никотиновый пластырь изменить исход заражения коронавирусом.

