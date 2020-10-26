Главные летние новинки от компании Sony для поклонников консолей

В конце июня этого года компания Sony традиционно представила новые игры, которые были доступны для подписчиков PS Plus. Так у фанатов данного бренда появилась возможность бесплатно получить новый симулятор баскетбольной игры и приключенческую видеоигру «Восстание расхитительницы гробниц», а также интерактивный триллер. На PS4 игры были доступны в период с 7 июля по 3 августа. Но, если Вы не успели установить понравившуюся игру, в сентябре можно ждать другие приятные неожиданности от Sony.

NBA 2K20

Это симулятор, который придется по душе всем фанатам Национальной ассоциации баскетбола. Его создателем стала студия Visual Concepts, а издала компания 2K Sports. При желании Вы можете играть за реальную команду (к примеру, «Чикаго Буллз» или «Лос-Анджелес Лейкерс») или за команду, созданную самостоятельно. Этот симулятор предлагает много дополнительных возможностей для управления, усовершенствованный дриблинг, столкновения без участия мяча, защита, улучшенные технологии для расчета движений.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Эта приключенческая игра точно понравится любителям экшена. Она стала 11-й главой в серии о «Расхитительнице гробниц». Главная героиня – полюбившаяся всем Лара Крофт. По сюжету главная героиня отправляется в Сибирь с целью найти информацию о древнем городе и победить тайную организацию своего врага.

Уже традиционно в ходе миссии игрокам придется решать множество головоломок и проходить сложные миссии. Это издание также включает дополнения и разные режимы сложности.

Erica

Этот интерактивный триллер создала британская компания Sony Interactive Entertainment. Ее релиз состоялся в 2019 году и с тех пор она не теряет популярности. Главная особенность игры в сочетании полнометражного фильма, актерской игры и действий геймеров. Пользователь может в значительно мере влиять на ход сюжета, определять действия и слова своего персонажа. Но нужно помнить, что каждое действие определенным образом влияет на развитие сюжета.

Главную героиню зовут Эрика и она не может избавиться от болезненных воспоминаний о смерти своего отца. Девушка старается узнать больше о прошлом, но результат зависит только от действий, предпринимаемых игроком.

Новинки сентября

К числу одной из самых ожидаемых новинок сентября относится Iron Harvest. Эта игра, события в которой развиваются в альтернативном 1920 году. Мировая война разворачивается с использованием роботов. Здесь игрока ожидают разные стороны конфликта, также доступны необычные юниты и сражения в режиме реального времени.

Перечень других ожидаемых новинок также включает:

WRC 9;

Marvel’s Avengers;

Necromunda: Underhive Wars;

Car Wash Simulator;

Chernobyl 1986.

Можно оценить, насколько сервис PS Plus усовершенствовался за последние годы. Игроки успели получить более 1000 игр бесплатно. При этом сервис не перестает радовать пользователей. Стоит следить за новинками, чтобы не упустить самое интересное.