Каковы условия страховки в страны Шенгенской зоны?

Несколько лет назад Украина получила возможность свободно посещать страны Евросоюза без оформления визы. При этом украинцы взяли на себя обязательства выполнять все условия безвизового перемещения по территории стран ЕС, среди которых – обязательное страхование.

Условия страхования

Медицинская Страховка в Шенгенскую зону является обязательной для всех стран участников ЕС. Данный полис имеет свои особенности и содержит чёткие условия, без выполнения которых пограничная служба принимающей страны имеет право отказать визитёру в пересечении границы.

Стандартный перечень требований включает :

полис должен полностью соответствовать всем условиям «Решения Совета ЕС 2004/17 относительно медицинского страхования путешествующих за границу»;

территория действия страхового полиса – страна, которую посещает визитер; Шенгенского соглашения;

формат страхового полиса – бумажный или электронный, с обязательным указанием личных данных визитёра (ФИО, даты рождения и адреса проживания);

срок действия – период пребывания визитёра за границей плюс, учитывая день приезда и отъезда из страны;

размер страховой суммы – от 30 тыс. евро;

франшиза – отсутствует либо не превышает 300 евро.

ЧАО СК «ПЗУ Украина» предоставляет полный комплекс страховых услуг, позволяющий получить визу в страны Шенгена, причём доступна возможность онлайн-оформления. Страховка для визы стран Шенгена базируется на основных медицинских услугах, а также охватывает некоторые организационные вопросы (отказ в визе, например).

Покрываемые риски

Страховка для выезда в страны Шенгена в большей степени означает покрытие рисков, связанных с проблемами здоровья. Эта страховка подразумевает организационное содействие и компенсацию денежных трат при следующих ситуациях:

неотложная медицинская помощь ;

амбулаторное и стационарное лечение ;

репатриация останков ;

утрата или задержка багажа ;

Кроме того, многие страховщики добавили в полис покрытие риска заболевания COVID -19. Компания ЧАО СК «ПЗУ Украина» была одной из первых, отреагировавших на эту глобальную проблему. Опция подразумевает организацию и возмещение трат на диагностику, лечение и транспортировку застрахованного лица при выявлении COVID -19. Сумма покрытия составляет до 3 тыс. евро.

Возврат расходов на визу

Отдельно хотелось бы сказать о такой удобной дополнительной опции, как возмещение расходов, связанных с отказом в визе. Для получения возмещения необходимо предоставить:

действующий договор страхования ;

загранпаспорт с отметкой об отказе в визе;

документы, свидетельствующие об оплате визового сбора;

копии паспортных данных и ИНН;

заявку о наступлении страхового случая.

Лимит возмещения составляет 1600 грн.

Заключение