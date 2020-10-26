В США заявили, что возможностей для новых санкций против России и Ирана почти не осталось

США ввели так много санкций против России и Ирана, что у вашингтонской администрации практически не осталось возможностей для новых рестрикций против обеих стран. Такое мнение выразил в воскресенье помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов на территории Белого дома.



Его спросили об ответных действиях Вашингтона в связи с утверждениями американской разведки, согласно которым Россия и Иран якобы получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей и хотят влиять на выборы. "Одна из проблем, с которой мы столкнулись как в отношении Ирана, так и России, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остается очень мало [возможностей], чтобы что-то сделать [в связи с этим]. Но мы изучаем все возможные меры сдерживания, которые мы можем применить в отношении этих стран, а также других, в том числе Китая и некоторых еще не упомянутых государств, которые пытаются повлиять на американцев в вопросе голосования. Это недопустимо", - сказал советник американского лидера, повторив, что Вашингтон рассматривает "дополнительные варианты" в связи с этим.



Он также напомнил, что за последние дни американское правительство уже вводило рестрикции против Москвы и Тегерана. О'Брайен повторил журналистам то, что в воскресенье уже говорил в эфире телеканала CBS. По его словам, "лучший способ" для избирателей "победить американских иностранных противников" - "выйти [из дома] и проголосовать".



В четверг директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф утверждал, что Россия и Иран якобы получили некоторую информацию о регистрации американских избирателей и хотят влиять на выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг все обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы. Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.



