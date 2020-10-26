Результаты опроса Зеленского обнародуют сегодня вечером

В партии "Слуга народа" анонсировали обнародование результатов всеукраинского опроса. Как проголосовали украинцы, станет известно вечером.



Об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.



По ее словам, официальные результаты должны совпадать с результатами экзит-пола.



"Официальные результаты, они будут сегодня обнародованы. Ближе к вечеру", - сказала она.



Кравчук говорит, опрос не имеет никаких юридических последствий.



По данным экзит-пола социологической группы "Рейтинг", 81% проголосовавших поддержали идею пожизненного заключения за коррупцию. 45% за и 43% против создания свободной экономической зоны на Донбассе.



Большинство поддерживает сокращение состава Рады до 300 человек и легализацию каннабиса в медицинских целях поддерживают 70% респондентов.

