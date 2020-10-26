В Украине стало больше ДТП со смертельным исходом

В Украине увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) со смертельным исходом. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Патрульной полиции Украины, передает УНН.



Так, за 9 месяцев текущего года в Украине в целом случилось 118,8 тысячи ДТП. Это на 3,6% больше, чем в январе-сентябре 2019 года.



В частности, количество ДТП с пострадавшими возросло на 3,7% - до 19,1 тыс.



Количество ДТП со смертельным исходом увеличилось на 4,9% - до 2,4 тыс.



Возросло также количество ДТП с травмированными – на 0,9%, до 23,6 тыс.



Больше всего возросло количество ДТП со смертельным исходом в Днепропетровской (на 71%), Луганской (на 70%) и Закарпатской (на 39,7%) областях.



В то ж время, уменьшилось количество ДТП со смертельным исходом в Тернопольской (на 38%), Одесской (на 26%) и Ивано-Франковской (25,7%) областях.



Реагируя на сложившуюся ситуацию, государство принимает оперативные меры. На днях Кабмин утвердил подготовленную Министерством инфраструктуры Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2024 года. Она предусматривает снижение смертности на дорогах - на 30% до 2024 года и на 50% до 2030.



"Это, в свою очередь, позволит уберечь более 1000 человеческих жизней ежегодно", - комментирует министр инфраструктуры Владислав Криклий.



По его словам, программы по безопасности дорожного движения раньше не выполнялись, сейчас же - в запуске на все 100%.



"Когда я стал министром, уровень выполнения программы по безопасности дорожного движения достигал лишь 38%. В настоящее время по программе 2020 года Укринфрапроект объявил закупки на все 100%. И мы работаем в дальнейшем над тем, чтобы дать качественно новое видение, какой должна быть эффективная программа безопасности", - рассказал Криклий.



Стратегия безопасности движения состоит из:



цифровизации и внедрения интеллектуальной транспортной системы в систему управления безопасностью дорожного движения;

развития современной инфраструктуры безопасности;

создания правил на рынке перевозок, исключающих пренебрежение безопасностью со стороны перевозчиков;

создания системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП;

долговременной масштабной кампании, призванной существенно изменить уровень отношения общества к безопасности движения.



К тому же, по словам Криклия, инфраструктура безопасности предусмотрена программой Президента "Большое строительство".



"Это 26 кольцевых развязок в местах наибольшей концентрации ДТП, 76 демпферных систем и около 1000 безопасных и современных пешеходных переходов. Новая стратегия предусматривает переход к качественно новой планировке при восстановлении дорог. Это доступность транспортной инфраструктуры для людей с инвалидностью и других маломобильных групп, строительство обособленных велосипедных дорожек, запрет рекламных конструкций на обочинах дорог, создание удобных мест отдыха водителей с учетом европейских требований и т.д.", - рассказал министр.

