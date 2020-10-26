Точной даты второго тура местных выборов пока нет - Айвазовская

Дата повторного голосования на выборах голов крупных городов будет зависеть от скорости подсчета результатов волеизъявления граждан.



Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская во время пресс-конференции в Укринформе 26 октября, сообщает корреспондент агентства.



"Очевидно, что в большинстве городов повторное голосование состоится. Единственное, что непонятно, в какие именно сроки, так как законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель. Поэтому точной даты второго тура - повторного голосования нет ", - сказала она.



По словам Айвазовской, в разных регионах могут быть разные даты такого голосования, например, это может быть как 15 ноября, так и 22 ноября.



В то же время она подчеркнула, что второй тур выборов также должен происходить в воскресенье.



Как сообщал Укринформ, 25 октября в Украине проходили местные выборы.



В соответствии с Избирательным кодексом, если ни один из кандидатов на пост главы объединенной территориальной громады, мэра города с более 75 тыс. избирателями не набирает более 50% голосов, должно состояться повторное голосование, так называемый "второй тур" выборов.



