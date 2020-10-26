Осужденный за убийство экс-нардеп Лозинский победил на выборах главы ОТО

Бывший народный депутат Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за убийство, победил в голосовании на главу Подвысоцкой объединенной территориальной общины. Об этом УНН сообщили в местной ТИК.



"Уже сейчас можно сказать, что на выборах главы Подвысоцкой ОТО победил Виктор Лозинский. В настоящее время преимущество над ближайшим преследователем составляет более 700 голосов. На данный момент за Лозинского отдали голос 1125 избирателей, а за ближайшую конкурентку Валентину Степанову - 416", - сообщила глава Подвысоцкой сельской территориальной избирательной комиссии Марина Пичкур.



Напомним, Днепровский районный суд Киева досрочно снял судимость с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, который был осужден за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.



Добавим, экс-нардеп Лозинский вышел на свободу в апреле 2016 года.

