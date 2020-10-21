Правоохранители вскрыли крупнейшую схему по НДС конвертатора Вячеслава Стрелковского на сотни миллионов гривен

Правоохранители расследуют дела с оптимизацией НДС и фиктивным налоговым кредитом, в которых фигурируют одна из крупнейших розничных сетей по реализации нефтепродуктов «ОККО-РИТЕЙЛ», продуктовые ритейлеры «Сильпо» и «Фора» (обе – Fozzy Group) и фирмы самых известных украинских конвертаторов, среди которых множество предприятий подконтрольных Вячеславу Стрелковскому. В результате противоправный действий, бюджет Украины недополучил несколько сотен миллионов гривен НДС только за несколько месяцев 2019-2020 гг.

Как сообщил источник в Офисе генпрокурора Украины, в масштабных схемах с так называемой оптимизацией НДС, которую реализовал Вячеслав Стрелковский через ряд своих фирм и фирм других конвертаторов, «ОККО-РИТЕЙЛ» приобрела в январе 2020 года почти 190 млн. неподтвержденного налогового кредита.







По аналогичной схеме с «левыми» кредитами только за 2 дня в феврале 2020 года фирма Вячеслава Стрелковского ООО «С.К.С» помогла недоплатить НДС ООО «Сильпо Фуд» на сумму в 2,4 млн грн, «Окко Ритейл» - 2,8 млн грн.

В марте 2020 года благодаря «работе» Вячеслава Стрелковского «ОККО» и «Сильпо» на двоих не доплатили 100 млн грн НДС в бюджет страны. В апреле известный конвертатор помог ООО «Фора» уклоняться от уплаты НДС на сумму в 19 млн грн.







Также по информации из правоохранительных органов, расследуются факты незаконного возмещения НДС из бюджета на сумму более 1 млн грн в январе 2020 года еще одной фирме, связанной с Вячеславом Стрелковским - ООО «ЛКО групп». Эта же фирма вместе с другими, по данным СМИ , фигурирует в уголовном деле о присвоении 9,14 млн грн через сделки по ремонту и закупке деталей на Киевском бронетанковом заводе. Дело на контроле ГБР.

Кроме того, под прицел силовиков попала фирма Вячеслава Стрелковского ООО «Альянс логистик».

По словам источника в прокуратуре, эта и другая обширная информация была получена «силовиками» в ходе обысков в мае этого года в офисах Государственной налоговой службы (ГНС) в Киеве и ряде регионов, а также у ее отдельных сотрудников и ряда фирм.

По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп, в том числе c Вячеславом Стрелковским, создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.