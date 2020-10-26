Армения заявила о тяжелых боях в Карабахе

После договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе ситуация ухудшилась. Министерство обороны Армении заявило о тяжелых боях в зоне конфликта с Азербайджаном.



Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.



Он сообщил об обстрелах в регионе.



"На юго-востоке Арцаха идут тяжелые бои", - написал он.



В свою очередь, Минобороны Азербайджана снова сообщает об обстреле прифронтового Агджабединского района. Однако, опровергает обстрел села Чанагчы.



"Распространенная Арменией информация о якобы обстреле азербайджанской армией села Чанагчы Ходжалинского района (бывшего Аветараноц Аскеранского района) является безосновательным и ложным. Наши войска соблюдают новый режим гуманитарного прекращения огня по всему фронту", - говорится в заявлении Минобороны.



В то же врем, Уполномоченный по правам человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщает, что в результате обстрела азербайджанскими войсками деревни Аветараноц погиб один местный житель и двое получили ранения.



Напомним, сегодня ночью Государственный департамент США заявил о достижении между сторонами нагорно-карабахского конфликта договоренности о прекращении огня с гуманитарными целями. Однако, стороны почти сразу обвинили друг друга в обстрелах.

