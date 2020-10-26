ВАКС отказался взять Януковича под стражу по делу о Межигорье

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье".



"26 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда Владимир Воронько отказался взять Януковича под стражу по делу о Межигорье", - сообщает антикоррупционная общественная организация Transparency International Ukraine в соцсети Facebook.



Как сообщалось, имущество резиденции "Межигорье" арестовано Печерским райсудом Киева 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

