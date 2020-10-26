Мировые цены на нефть ускорили падение

Глобальные цены на нефть ускорили снижение на биржевых торгах в понедельник, 26 октября. Об этом сообщило информагентство Интерфакс-Украина.



Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, связанных с распространением коронавируса в США и Европе, и быстрого возобновления добычи в Ливии.



Стоимость фьючерсных контрактов на поставку нефти Brent в декабре на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 2,68% к предыдущей торговой сессии, до $40,65 за баррель.



Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи понизилась на 2,89%, до $38,7 за баррель.



Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. в понедельник сообщила, что отменяет форс-мажор на месторождении El Feel, отметив, что добыча на нем вернется к нормальным уровням в ближайшие дни.

