Суд постановил уволить Сытника и возбудить против него уголовное дело

Окружной админсуд Киева постановил отстранить от должности директора НАБУ Артема Сытника. Он дал указание Минюсту вычеркнуть Сытника из реестров как руководителя. Об этом идет речь в решении суда от 26 октября. Суд принял такое решение по ходатайству ранее уволенного руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева.

Его решением ОАСК в этот же день восстановили в должности, признав распоряжение Сытника об увольнении незаконным.



А также, по ходатайству Кареева, издали отдельное решение, в котором определили: во избежание дальнейших правонарушений со стороны директора НАБУ необходимо исполнить решение Конституционного суда от 28 августа 2020 года, который признал указ Порошенко о назначении Сытника незаконным.



Суд среди прочего постановил:



направить в ГБР указание открыть уголовное дело за неисполнение решения КС Сытником (статья 382) и за попытку незаконного захвата власти (статья 109), а также незаконное присвоение властных полномочий (статья 353).



направить замам Сытника указание "принять соответствующие меры реагирования" из-за неисполнения решения КС (то есть, надо полагать, решить - кто из них будет и.о. главы НАБУ вместо Сытника - Ред.),



потребовать у Кабмина выделить министра для координации деятельности НАБУ, то же указание послать в Совбез,



дать указание Минюсту вычеркнуть Сытника из Единого реестра как руководителя НАБУ



все перечисленные органы должны уведомить ОАСК в течение месяца после получения этого решения о принятых мерах по его выполнению.



В мотивировочной части решения указывается, что в ноябре 2019 года против Александра Кареева начали служебное расследование. Оно было связано с одним из уголовных производств, которые вел детектив. В мае приказом Сытника Кареева уволили из НАБУ.



Окружной админсуд признал незаконным и само служебное расследование, и два приказа Сытника - о дисциплинарном взыскании детектива и его увольнении. А затем, как видим, отдельным решением "прошелся" и по самому директору НАБУ.

Попытки сдвинуть Сытника. Предыстория



Напомним, ранее Конституционный суд Украины принял решение, что шеф НАБУ назначен незаконно - указ Порошенко об этом был аннулирован.



При этом КС не стал отменять все решения директора Бюро, которые тот издал. Но, по логике вердикта суда, дальнейшие действия Сытника на должности по сути незаконны.

