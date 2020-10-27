В "Нафтогазе" предупредили о дальнейшем росте цены на газ

В ноябре-декабре цена на газ продолжит повышаться, однако большие запасы в газохранилищах не дадут ей расти стремительно. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает пресс-служба Нафтогаза.



В компании отметили, что с началом отопительного сезона начал возростать спрос на газ, что привело к росту цен на европейских хабах, которые, по распоряжению правительства, используются для расчета цены газа для производителей тепла.



"Прогнозы указывают, что в ноябре-декабре следует ожидать дальнейшего подорожания газа. Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста", - говорится в сообщении.



В НАК отметили, что буквально за месяц цена газа в Европе выросла на 26%, а значит - пришлось пересмотреть цену газа для украинских производителей тепла на октябрь.

