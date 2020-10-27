В ОБСЕ оценили прошедшие на Украине местные выборы

Наблюдатели ОБСЕ оценили прошедшие местные выборы на Украине как "хорошо организованные и прозрачные".



"Выборный процесс на Украине в целом был хорошо организован и прозрачен", - сказала журналистам глава Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за местными выборами на Украине Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.



Представитель организации добавила, что работа избирательных территориальных комиссий была выполнена профессионально и эффективно, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса COVID-19.



Местные выборы прошли на Украине в воскресенье. Параллельно с голосованием граждане по желанию участвовали в опросе, инициированном Зеленским по пяти темам. Согласно данным exit poll социологической группы "Рейтинг", участие в президентском опросе приняли 67% украинцев, которые пришли на выборы.



Легализацию медицинского каннабиса поддерживают 70% среди тех, кто участвовал в местных выборах на Украине и в опросе президента Владимира Зеленского, против выступил каждый четвертый опрошенный. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,88%.

