В МОЗ объяснили, почему в красной зоне оказалась сотня админединиц

После того, как в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование в Министерстве здравоохранения рассказали, что с сегодняшнего дня, 26 октября, "красный" уровень эпидемической опасности действует в 100 административных единицах.



Таким образом, в связи с новым делением, "красные" украинские регионы выросли сразу на 32 административных единиц с 68 регионов.



Об этом со ссылкой на главу Минздрава Максима Степанова информирует пресс-служба ведомства.



"Ни один областной центр не отнесен к "зеленому" уровню. А к "красному" уровню отнесены 100 административных единиц: все 15 административных единиц Луганской области из-за превышения показателя занятости коек в 75% 5 дней подряд и дополнительно 85 административных единиц из 18 регионов Украины из-за превышения показателя заболеваемости за последние 14 дней в 320 человек на 100 тысяч населения", - сказал Степанов.

