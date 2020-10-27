Венедиктова раскритиковала работу ГБР

Работа Государственного бюро расследований характеризуется рядом серьезных недостатков. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на совещании с участием руководства ГБР, сообщил в понедельник, 26 октября, офис генпрокурора.



Среди недостатков она назвала малое количество переданных в суд дел, недостаточный уровень возмещения установленных убытков и отсутствие системного разоблачения коррупционных вертикалей.



"Что касается вашей подследственности, вы должны проводить системную работу по разоблачению преступных схем, где есть правоохранители, которые "крышуют" целые отрасли. Надо работать и давать реализации. Каждый день вы получаете зарплату не ради процесса, а ради результата. Вы тот орган, который должен системно и методично заниматься всем этим", - заявила Венедиктова.



Генеральный прокурор поставила перед руководством Государственного бюро расследований задачу - за два месяца скорректировать работу на указанных направлениях и устранить выявленные недостатки.

