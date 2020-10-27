В 30% случаев у больного коронавирусом отрицательный ПЦР тест - Степанов
Тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных. В связи с этим в Украине госпитализация и лечение пациентов происходит при наличии клинических симптомов.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, существует несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.
"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - сказал Степанов.
Источник: РБК-Украина
11:35