В 30% случаев у больного коронавирусом отрицательный ПЦР тест - Степанов

Тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных. В связи с этим в Украине госпитализация и лечение пациентов происходит при наличии клинических симптомов.



Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.



По его словам, существует несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.



"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - сказал Степанов.

