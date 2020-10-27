Нафтогаз на треть повысил ноябрьские цены на газ для населения

Нафтогаз на треть повысил ноябрьские цены на газ для населения

ГК "Нафтогаз Украины" повысила цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту - с 4,7 грн/куб. м в октябре до 6,33 грн/куб. м в ноябре - почти на 35%, по годовому контракту цена вырастет с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м - на 23%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

"Цена на природный газ в ноябре в рамках тарифа "Месячный" составляет 6,33 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). Для тех клиентов, которые в ноябре подключат тариф "Годовой", цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения)", - говорится в сообщении.

При этом, указали в компании, клиенты, которые подключили тариф "Годовой" в предыдущие периоды, будут продолжать платить за газ по цене, которую зафиксировали при переходе на годовой тариф.

"Изменение цен на газ в ноябре обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо", - пояснили в компании.

Добавим, ГК "Нафтогаз Украины" - лишь одна из газоснабжающих компаний в Украине.