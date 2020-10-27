Нафтогаз на треть повысил ноябрьские цены на газ для населения

ГК "Нафтогаз Украины" повысила цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту - с 4,7 грн/куб. м в октябре до 6,33 грн/куб. м в ноябре - почти на 35%, по годовому контракту цена вырастет с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м - на 23%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.



"Цена на природный газ в ноябре в рамках тарифа "Месячный" составляет 6,33 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). Для тех клиентов, которые в ноябре подключат тариф "Годовой", цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения)", - говорится в сообщении.



При этом, указали в компании, клиенты, которые подключили тариф "Годовой" в предыдущие периоды, будут продолжать платить за газ по цене, которую зафиксировали при переходе на годовой тариф.



"Изменение цен на газ в ноябре обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо", - пояснили в компании.



Добавим, ГК "Нафтогаз Украины" - лишь одна из газоснабжающих компаний в Украине.

